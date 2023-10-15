Стратегические проблемы на данном направлении уже не так критичны, объяснил эксперт.

По мнению полковника запаса Вооруженных Сил Украины и военного инструктора Романа Свитана, российские силы не сумеют продвинуться на Лимано-Купянском направлении до прихода холодов из-за нехватки времени. Он отметил, что они провели лето, попытаясь координировать свои действия, но так и не смогли создать организованный фронт.

"Даже если оккупанты сумеют восстановить координацию в какой-то степени за несколько недель до начала дождей, то приближающиеся осадочные осадки затруднят их перемещение, и Вооруженные Силы Украины будут в состоянии обстреливать их с артиллерии" - делится эксперт.

Следовательно, стратегические проблемы на данном направлении уже не так критичны. Свитан также подчеркнул, что будет ожидать поддержки со стороны авиации, так как её присутствие будет способствовать выполнению задач по освобождению украинской территории.

"Кроме того, если наши союзники примут решение предоставить достаточное количество дальнобойных средств поражения" - добавил эксперт.

Также эксперт подметил, стратегической задачей оккупантов на Крымском направлении стала попытка отсечь плацдармы Марьинки и Авдеевки, особенно второй, поскольку её местоположение на высоких позициях доминирующих над Донецком и Ясиноватой придает ей особую важность.

Удержание контроля над этими высокими позициями позволяет украинским войскам продержаться там не один год, несмотря на многочисленные попытки россиян вытеснить их.

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