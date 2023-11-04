Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить идеально нежный десерт.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом суфле с нежным сыром. Приготовление этого блюда, на самом деле, несложно, но требует знания нескольких кулинарных хитростей, чтобы достичь идеального результата, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для суфле из сыра:

100 мл молока

100 мл сливок (30% жирности)

2 желтка

15 г кукурузного крахмала

200 г твердого легкоплавкого сыра, такого как Комте

Соль

Белки

И вот как приготовить это блюдо:

Начните с растворения кукурузного крахмала в холодном молоке. Хорошо перемешайте и добавьте сливки, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Поставьте кастрюлю на огонь и нагревайте смесь до кипения, постоянно помешивая венчиком.

Когда смесь закипит, добавьте натертый на крупной терке сыр и перемешивайте 1-2 минуты. Затем добавьте желтки и продолжайте перемешивать до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, перелейте сырную массу в кутер и хорошо перемешайте. Консистенция должна стать однородной и нежной, напоминая заварной крем. Затем взвесьте массу, чтобы узнать, сколько белков вам понадобится. Масса белков должна составлять половину от массы сыра.

Взбейте белки до образования устойчивой пены с добавлением небольшого количества соли, чтобы уплотнить пену. Не пересолите, особенно если используете соленый сыр, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Сначала добавьте часть белков в сырную массу и активно перемешайте, чтобы сделать массу более жидкой и податливой. Затем аккуратно и нежно перемешайте сырную основу с оставшимися белками с помощью силиконовой лопатки.

Обильно смажьте формы для суфле маслом, чтобы избежать прилипания. Наполняйте формы приготовленной массой, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Предварительно разогрейте духовку без использования конвекции до 200°C и приготовьте водяную баню (противень с водой). Выпекайте суфле 30 минут в большой форме или 20-25 минут в порционных.

Дайте суфле отдохнуть 5-7 минут после выпечки, затем подавайте его теплым, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.

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