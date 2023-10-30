Российская армия может создать фронт лишь шириной в полкилометра или километр, но не больше.

В ходе попыток захвата Авдеевки Россия понесла серьезные потери, и это привело к, по меньшей мере, потере российской бригады. Все попытки противников оцепить город были успешно отражены Вооруженными Силами Украины.

Военный эксперт Роман Свитан дал оценку возможности российской армии успешно оцепить Авдеевку.

"Российским силам мешает ряд факторов, включая ограниченные ресурсы и неспособность создать широкий фронт. Даже если они придерживаются указанного маршрута на карте, их наступление ограничится небольшой шириной фронта, на которую они смогут наступать.

Российская армия может создать фронт лишь шириной в полкилометра или километр, но не больше. Это связано с ограниченными ресурсами и силами, а также с присутствием украинских гарнизонов" - поделился эксперт.

Он подчеркнул, что хотя российская армия может предпринимать попытки наступления, они ограничены в масштабах и могут действовать только ограниченными силами. Нападение силами батальона, состоящего из примерно 500 человек, имеет ограниченные возможности по ширине фронта, которую они могут охватить.

Эксперт подметил, уменьшение активности может быть связано с ограниченным числом снарядов у российских войск. Ведь в этом направлении боеприпасы были накоплены всего на неделю-полторы. То есть сейчас может наступить перерыв до поступления новой партии боеприпасов, и время этой передышки зависит от множества факторов, включая возможное увеличение работ авиации и другие тактические решения.

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