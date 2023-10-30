Российские войска не имеют преимущественного положения на левом берегу Днепра.

Военный аналитик и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генерального штаба, Олег Жданов, оценил вероятность оккупации Херсона российскими войсками. Он также подчеркнул, что в настоящее время такой сценарий выглядит маловероятным.

Жданов отметил, что российские войска не имеют преимущественного положения на левом берегу Днепра, откуда они могли бы начать наступление на Херсон.

"Оккупация Херсона в настоящее время практически невозможна из-за географических особенностей и наличия украинских вооруженных сил, способных отразить попытку десантной операции или переправы через Днепр.

Вооруженные Силы Украины уже активно проводят боевые операции на левом берегу Херсонщины, освобождая новые территории от противника. Оккупанты не могут рассчитывать на повторное захватывание Херсона" - поделился эксперт.

Также ранее эксперт отметил важность правильного подхода к оценке продвижения ВСУ в контрнаступлении.

"Результат можно считать положительным, несмотря на отдельные квадратные километры, пройденные вглубь вражеской обороны, а сконцентрироваться на несущих враг потерях. Российские войска регулярно пополняются новыми ресурсами, и поэтому важно для сил обороны уничтожать как можно больше вражеского личного состава" - эксперт.

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