Эксперт также указал на то, что реальной угрозой для Украины может стать другая не сразу заметная проблема.

Мощные радары, установленные на российских истребителях МиГ-31, не представляют значительной угрозы для Украины, считает военный эксперт Олег Жданов. Эксперт добавил, что МиГ-31 чаще всего применяются в составе комплексов и их эффективность значительно возрастает в таких совместных действиях.

"МиГ-31 оснащены высокотехнологичными радарами и имеют впечатляющий радиус обнаружения. Однако следует отметить, что эти радары были разработаны исключительно для выявления межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, радар МиГ-31 ориентирован вверх, в сторону неба, что делает их угрозу для Украины невеликой.

На самом деле, настоящей угрозой для Украины становится вооружение МиГ-31 ракетами "Кинжал", которые могут быть выпущены с практически любой точки территории Украины. Вот в этом заключается их потенциальная угроза" - поделился эксперт.



Ранее эксперт подчеркнул важность того, чтобы поддержка со стороны Западных стран не только не ослабевала, но и сохраняла текущий уровень и объем.

Олег Жданов отметил, что основной недостаток заключается в недостатке вооружения. У Украины есть человеческие ресурсы и мотивация для борьбы, но для создания соответствующего боевого потенциала требуется больше современной техники и вооружения.

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