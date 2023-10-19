Главной угрозой, которая сегодня стоит перед Украиной, является возможное сокращение или прекращение помощи со стороны наших международных партнеров, заявил в интервью полковник запаса Вооруженных Сил Украины Олег Жданов.

Он подчеркнул важность того, чтобы поддержка со стороны Западных стран не только не ослабевала, но и сохраняла текущий уровень и объем.

Олег Жданов отметил, что основной недостаток заключается в недостатке вооружения. У Украины есть человеческие ресурсы и мотивация для борьбы, но для создания соответствующего боевого потенциала требуется больше современной техники и вооружения.

"Человеческий ресурс и мотивация у нас есть, а вот техники и вооружения для того, чтобы создать соответствующий боевой потенциал, к сожалению, не хватает" - подметил эксперт, касательно темы, чего нам не хватает для прорыва.

Также эксперт подметил, для сокращения частоты ракетных атак, исходящих из россии, существует идея наносить удары по военным аэродромам на территории рф. Однако существует несколько причин, почему украинские Вооруженные Силы (ВСУ) пока не прибегают к этой стратегии.

Он выделяет два главных ограничивающих фактора: ограниченное производство дальнобойных беспилотников и ракет, а также способность врага быстро восстанавливать поврежденные взлетно-посадочные полосы на аэродромах.

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