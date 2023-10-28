Состояние ситуации на Авдеевском направлении практически не изменилось в течение недели.

Под Авдеевкой разворачиваются ожесточенные бои, и наши солдаты упорно удерживают свои позиции, причиняя врагу большие потери как в области военной техники, так и среди живых сил противника. Вражеские силы предпринимали несколько попыток штурма в районе Степового, Авдеевки и Первомайска в Донецкой области. Однако наши защитники отразили 15 атак врага, об этом рассказал военные эксперт Олег Жданов.

Состояние ситуации на Авдеевском направлении практически не изменилось в течение недели. Согласно данным, российские военные предпринимают попытки наступления малыми группами. Важно отметить, что погодные условия играют в пользу наших сил.

"Битвы за Авдеевку будут продолжаться до тех пор, пока вражеские силы не будут практически истреблены.

На стороне российских военных царит паника. Они сталкиваются с видением смерти и вынуждены идти на атаки, хотя среди них есть и те, кто остается и придерживается их плана" - делится эксперт.

Также эксперт добавил, основная цель врага - создание угрозы окружения для Вооруженных Сил Украины внутри города. В октябре текущего года российские оккупационные силы начали широкое наступление на Авдеевку.

В этом районе противник мобилизовал значительные военные ресурсы, включая авиацию, применение высокоточного оружия, беспилотные аппараты и артиллерийские снаряды.

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