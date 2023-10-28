Украинский снайпер, которого называют "Дидом" по позывному, и заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром", высказал свою позицию по поводу возможности заморозки конфликта. Он отметил, что согласен на остановку войны только при условии, что Украина будет оставаться в состоянии готовности к решающей битве. В противном случае это считает плохим вариантом.

Также он объяснил, почему невозможно сейчас возвращаться к границам 1991 года.

Заместитель командира специального тактического подразделения "Гром" отметил, что в настоящее время Украина не имеет возможности восстановить границы 1991 года из-за недостаточного обеспечения вооружением на передовой. Он также подчеркнул, что во многих случаях украинским защитникам не хватает минометов и мин.

"Мы не можем сейчас с тем, что у нас есть, выйти на границы 1991 года. Люди должны это понимать, нравится им это или нет. С этим, что мы имеем – выйти на границы невозможно. Положим еще 200 тысяч воинов, но не выйдем на границы 1991 года, потому что проблема не в людях, а в оружии. Полтора года прошло, а у нас до сих пор не производятся даже патроны", - отметил биец ВСУ.

Снайпер высказал мнение о том, что на Украину могут оказывать давление на замораживание конфликта, ведь есть постоянные задержки со снабжением.

"У нас есть задержки со снабжением. Нам дают, но есть такое ощущение, что это на "расстоянии". Хотя НАТО нам ничего не должно. У меня такое ощущение, что нас ведут к замораживанию, к переговорам. Потому что с тем, что у нас есть, мы не можем быть эффективными", - дополнил воин.

Его убеждения также заключаются в том, что успех в войне достигается рациональным и новаторским подходом, эффективным использованием существующего оружия и рациональным планированием операций.

"Мы эту войну никогда не выиграем, если будем действовать, как орки. Их больше, у них всего больше. Мы должны быть трезвее во всем, думать по-другому, планировать операции на тактическом уровне по-другому. По-другому использовать оружие, которое у нас есть… Я же помню, как в начале войны наша группа 10-12 человек на равных билась с ротой орков, а это – 100-120 человек… Мы выходили без царапин, причем у нас ничего тяжелого не было. дальше много, снарядов у них много", – подчеркнул он.

Источник: ТСН.

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