Протяжность этой проблемы для оккупантов заключается в постоянных атаках на водозаборную насосную станцию.

Контроль над Авдеевкой обеспечивает преимущественное положение для наступления на границу между Горловкой и Донецком, что открывает возможность дальнейшего движения в направлении государственной границы или Луганска. Это представляет для российских сил значительную стратегическую угрозу, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Стоит учитывать близкое предстоящее проведение выборов в рф, что придает пропагандистскому компоненту дополнительное значение. Российскому руководству необходима хотя бы малейшая победа, чтобы поддержать свой образ и статус перед избирателями.

Важной составляющей является водоснабжение, так как вода из Авдеевского водохранилища поступает в Донецк. Протяжность этой проблемы для оккупантов заключается в постоянных атаках на водозаборную насосную станцию. Следовательно, для российских сил контроль над Авдеевкой имеет большое значение в сфере экономики и водоснабжения" - подметил эксперт.

Эксперт добавил, в настоящее время имеет смысл защищать те позиции, которые украинские силы удерживают в районе Авдеевки, так как это принципиально важно в ходе любой войны. В случае неравных сил можно временно уступить территорию, как это произошло 24 февраля 2022 года, чтобы спасти основу собственной армии и дать время на ее переформирование.

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