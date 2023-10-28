Их целью является создание условий для сконцентрирования войск и дальнейшего продвижения, делится эксперт.

Основная цель врага - создание угрозы окружения для Вооруженных Сил Украины внутри города. В октябре текущего года российские оккупационные силы начали широкое наступление на Авдеевку. В этом районе противник мобилизовал значительные военные ресурсы, включая авиацию, применение высокоточного оружия, беспилотные аппараты и артиллерийские снаряды, рассказал военный эксперт Олег Жданов по ситуации на передовой.

"Интенсивные бои продолжались по всему периметру обороны города и к северу от него вдоль узкого коридора, проходящего через Красногоровку. Вооруженные силы России продвинулись вдоль железнодорожного пути, овладели участком в ширину до 1 километра и стремятся расширить территорию.

В частности, их целью является создание условий для сконцентрирования войск и дальнейшего продвижения в направлении Степово-Бердичи и в направлении промышленной зоны Авдеевского коксохимического завода", - делится эксперт.

При этом Жданов отметил важность правильного подхода к оценке продвижения ВСУ в контрнаступлении.

"Результат можно считать положительным, несмотря на отдельные квадратные километры, пройденные вглубь вражеской обороны, а сконцентрироваться на несущих враг потерях. Российские войска регулярно пополняются новыми ресурсами, и поэтому важно для сил обороны уничтожать как можно больше вражеского личного состава" - эксперт.

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