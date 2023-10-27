Роман Свитан, опытный летчик-инструктор и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, утверждает, что российские вооруженные силы не смогут окружить Авдеевку в Донецкой области и захватить Купянск-Узловой в Харьковской области.

"Задача, которую стоит выполнить оккупантам, крайне сложная. Для захвата Купянск-Узлового сначала им нужно добраться до Купянска, что практически невозможно в связи с текущей обстановкой. Ожидается ухудшение погодных условий, и в этих районах невозможно двигаться во время дождей. Это же касается и Авдеевки" - поделился эксперт.

Он считает, что украинским вооруженным силам нужно выдержать всего несколько недель, и это реально, в том числе благодаря наличию военной техники, которая была размещена вблизи Купянска и Авдеевки. Также эксперт подметил, до начала серьезных дождей осталось всего несколько недель, и это создаст преграду для движения российских сил по Донбассу.

Также эксперт добавил, Авдеевское направление на фронте остается одним из наиболее напряженных. В качестве укрытия можно использовать территорию неподалеку от террикона, но и там противнику грозят серьезные опасности, так как даже несколько кассетных снарядов могут уничтожить формирование, размещенное в этой области.

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