После прорыва оккупантовк железной дороге северо-западнее Авдеевки в направлении с.Степное и захвата позиции "Террикон" командование противника, скорее всего, попытается бросить силы на южный фас - в направлении с.Тоненькое и с.Северное.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, поселки Степное и Бердичи остаются под контролем ВСУ, как и северная часть Авдеевского коксохима, поэтому удержаться на занятых позициях противнику без введения в бой дополнительных сил и средств и продолжения атак будет сложно.

"По большому счету, судьба Авдеевского района обороны будет решаться все же не на севере, а к югу от него. Где степень обхода основных позиций ВСУ в Авдеевке войсками противника – куда больше, чем на севере. По сути, они южнее уже зашли "ЗА фланг" украинского района обороны в Авдеевке, и им остается только прорваться на его тылы в район с.Орловка", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что если мы посмотрим на распределение сил и средств противника между его северной и южной ударными группами, то станет очевидно, что основные силы оккупантов сконцетрованы именно южнее, и в ближайшее время стоит ожидать очередной попытки прорыва на тылы Авдеевского района обороны с юга.

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