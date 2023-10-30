Военный эксперт Валентин Бадрак рассказал, какая большая проблема есть у ВСУ на фронте

Военный эксперт Валентин Бадрак рассказал, какая глобальная есть проблема на фронте у украинских защитников. Об этом специалист сообщил на UKRLIFE.TV.

"Командир третьей штурмовой бригады Билецкий заявил, что есть большие проблемы с российским беспилотником "Орлан". Это информация не новая, еще в начале 22-го года в январе до полномасштабного вторжения была информация, что беспилотники начали летать на высоте 5-5,5 километра, из-за чего были недостижимы системами РЭБ", - признался эксперт.

Специалист добавил, что таким образом россияне постоянно улучшают качество своих БпЛА. При этом в них присутствуют десятки деталей иностранного производства. Найдены были запчасти поставлены из Италии, Германии, Японии, США и других государств.

"Есть глобальная проблема, что наряду с Шахедами Россия начала применять новые дроны, которые более легкие, несут меньше нагрузки, но при этом они комбинированно используются с Шахедами. И очевидно предназначены для того, чтобы они шли вперед и на них тратились ресурсы, а Шахеды уже осуществляли ударную миссию", - заявил специалист.

Эксперт также отметил, что оккупанты используют для изготовления новые композитные материалы и другие двигатели и это все производство масштабируется.

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