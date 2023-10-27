Авдеевское направление на фронте остается одним из наиболее напряженных. В качестве укрытия можно использовать территорию неподалеку от террикона, но и там противнику грозят серьезные опасности, так как даже несколько кассетных снарядов могут уничтожить формирование, размещенное в этой области, делится полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По данным бойцов, в последнее время наступательные операции вблизи Авдеевки заметно снизились.

"Также уменьшение активности может быть связано с ограниченным числом снарядов у российских войск. Ведь в этом направлении боеприпасы были накоплены всего на неделю-полторы. То есть сейчас может наступить перерыв до поступления новой партии боеприпасов, и время этой передышки зависит от множества факторов, включая возможное увеличение работ авиации и другие тактические решения" - делится эксперт.

Если бы в распоряжении украинских сил было больше ракетных комплексов ATACMS, можно было бы перехватывать партии снарядов и предотвращать их доставку на передовую линию, добавил Свитан.

Он также напомнил, у оккупантов возникла серьезная проблема. Путину необходимо изменить ситуацию с оккупированными территориями, и поэтому перед ним поставлена политическая задача: окружить Авдеевку, а не захватить ее. Оккупанты прилагают усилия, чтобы достичь этой цели, их стремлением является именно окружение города.

Последние новости Украины:

У украинцев отбирают квартиры – кто под угрозой и что происходит.

Также сообщалось, что россияне штурмуют не только Авдеевку.

Кроме того, Politeka.net писала, почему врагу нужна Авдеевка.