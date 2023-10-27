Российские войска имеют значительное численное превосходство, поэтому главной целью Вооруженных Сил Украины является уменьшение численности вражеских войск. Олег Жданов подчеркнул, что важно измерять успех контрнаступления не количеством освобожденных квадратных километров, а числом уничтоженных российских военнослужащих и их техники.

Жданов подчеркнул важность правильного подхода к оценке продвижения ВСУ в контрнаступлении.

"Результат можно считать положительным, не смотря на отдельные квадратные километры, пройденные вглубь вражеской обороны, а сконцентрироваться на потерях, которые несет враг. Российские войска регулярно пополняются новыми ресурсами, и поэтому важно для сил обороны уничтожать как можно больше вражеского личного состава" - делится эксперт.

Он подчеркнул, что главная цель - уменьшение численности войск противника на украинской территории, что должно привести к обеспечению дефицита в личном составе и в технике, и, как следствие, к возникновению уязвимостей в обороне российских войск.

Эксперт также указал на вызовы, стоящие перед украинскими военными на этом направлении, включая инженерные сооружения и укрепления российских сил, а также присутствие военного персонала и техники во вражеских рядах.

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