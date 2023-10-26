Украинские силы старались максимально эффективно использовать время, нанося удары по оккупантам в колоннах.

Возможность отступления украинских войск из Авдеевки в целях спасения жизни своих бойцов теоретически возможна, так как можно всегда дать соответствующий приказ и перейти к следующей линии обороны. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины Олег Жданов подчеркнул важность сохранения территории для страны в целом, указав на опасность продвижения войск на запад.

"В настоящее время имеет смысл защищать те позиции, которые украинские силы удерживают в районе Авдеевки, так как это принципиально важно в ходе любой войны. В случае неравных сил можно временно уступить территорию, как это произошло 24 февраля 2022 года, чтобы спасти основу собственной армии и дать время на ее переформирование" - поделился эксперт.

В этот момент украинские силы старались максимально эффективно использовать время, нанося удары по оккупантам в колоннах, а затем, когда образовалась новая линия обороны, начали систематические боевые операции против врага, добавил Жданов.

Он добавил, основной задачей ВСУ на направлении в сторону Запорожья является разрушение оборонительных линий, известных как "линия Суровикина", и нанесение ударов по оккупационным войскам. Это даст им возможность продвигаться вглубь территории врага.

Каждый метр фронта имеет критическое значение, поскольку это способствует прорыву оборонительных структур на огромной протяженности фронта и облегчает дальнейшее продвижение украинских сил.

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