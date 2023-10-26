Как констатирует обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот рекорд весьма ожидаем, пишет Politeka.net.

«Установлен рекорд по количеству уничтоженных танков у РОВ, в течение месяца, при том, что сам месяц, октябрь, еще не завершился. 439 ОБТ, именно столько в октябре было уничтожено российских танков, что больше рекордов за март и апрель 2022 года», - проанализировал Коваленко в своем телеграм-канале обновленные данные по динамике потерь российской армии.

Коваленко подчеркивает, что такой показатель был достигнут вследствие того, что из-за обострившегося наступления танки оккупантов часто выполняют не своейственные им функции. Как результат – значительно увиличилася шанс их поражения.

При этом Коваленко поясняет – связано это с дефицитом прочей техники на вооружении российских оккупантов, такой как ББМ и артиллерия.

Добавим, что продолжается ожесточенная битва за Авдеевку, из-за больших потерь россияне перебрасывают резервы и продолжают наступление, обстановка обострилась

«Несмотря на большие потери русские штурмовые подразделения севернее Авдеевки продвинуться вдоль линии железной дороги, заняли район шириной до 1 км, пытаясь расширить контролируемый коридор и создать условия для сосредоточения сил и дальнейшего наступления в направлении Степовое-Бердичи, и в направлении промышленной зоны Авдеевского кокса», - сообщил журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, это очень серьезная угроза требующая максимального внимания. Журналист подчеркивает, что враг надеется закрепиться в заводской застройке и получить плацдарм для захода в город.

При этом южнее Авдеевки российские войска продолжают атаки с целью захватить в районе села Опытное песчаный карьер.

В свою очередь аналитики Института изучения войны рассказали о потерях оккупантов в военной технике.

Эксперты предполагают, что потери российских захватчиков в военной технике в районе Авдеевки могли превысить потери во время переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, потери в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023.

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