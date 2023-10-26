Если бы задачей было просто военное наступление, они уже дважды попытались атаковать наши оборонительные позиции.

Неблагоприятная погода будет воздействовать не на украинскую армию, а на российскую, ибо чернозем в Донецкой области, где российские войска осуществляют наступление, не способствует проведению успешных наступательных операций.

В то время как на Запорожском и Херсонском направлениях, где развернуты украинские вооруженные силы, двигаться вперед можно даже при дождях, благодаря особенностям почвы. Эти выводы сделал полковник запаса Вооруженных Сил Украины Роман Свитан.

"У оккупантов возникла серьезная проблема. Путину необходимо изменить ситуацию с оккупированными территориями, и поэтому перед ним поставлена политическая задача: окружить Авдеевку, а не захватить ее. Оккупанты прилагают усилия, чтобы достичь этой цели, их стремлением является именно окружение города, перекрытие линий снабжения и последующие попытки торговли этой территорией" - делится эксперт.

По мнению Романа Свитана, если бы задачей было просто военное наступление, они уже дважды попытались атаковать наши оборонительные позиции, как это происходило в предыдущие годы, и затем отступили бы.

Но в данном случае перед ними стоит политическая цель, и российские войска готовы прикладывать усилия до последнего солдата, чтобы выполнить данный приказ.

Также по его мнению, во время дождей российская военная техника будет ограничена в передвижении по черноземным почвам в Донецкой и Луганской областях.

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