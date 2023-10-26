Для оккупантов также может быть важно добиться хотя бы одной победы, так как, по всей видимости, им предстоит покинуть Бахмут

Российские оккупационные силы стремятся провести наступление в районе Авдеевки и Купянска. До начала сезона дождей они планируют выполнить ряд стратегических задач. Эту точку зрения выразил Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, а также опытный летчик-инструктор.

По его мнению, во время дождей российская военная техника будет ограничена в передвижении по черноземным почвам в Донецкой и Луганской областях. Согласно анализу Романа Свитана, перед наступлением дождей враг планирует занять наилучшие позиции на Купянском направлении, включая поселок Купянск-Узловой.

"На Авдеевском направлении российские силы стремятся переместить переднюю линию ближе к Донецку. Кроме того, существует политическая цель – окружить Авдеевку для возможности ведения мирных переговоров.

Для оккупантов также может быть важно добиться хотя бы одной победы, так как, по всей видимости, им предстоит покинуть Бахмут. В положительном свете развиваются действия ВСУ, которые могут привести к освобождению Бахмута до конца года" - делится эксперт.

Российским силам придется отступить, и скорее всего они не будут готовы сражаться за город, находясь в окружении. Они, вероятно, планируют компенсировать потерю Бахмута другими действиями, также добавил эксперт.

Он уточнил, что российские вооруженные силы провели серьезную подготовку и мобилизацию перед атакой на Авдеевку. Однако Свитан считает маловероятным, что у российских сил будет успешный механизм для вытеснения украинской гарнизона из Авдеевки.

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