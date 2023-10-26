Военный стратег Олег Жданов отметил, что Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) добились некоторых успехов в наступлении, особенно на южных участках Работиного. Сражения сейчас активно разворачиваются в окрестностях Работиного, Новопрокоповки и Вербового.

"Основной задачей ВСУ на направлении в сторону Запорожья является разрушение оборонительных линий, известных как "линия Суровикина", и нанесение ударов по оккупационным войскам. Это даст им возможность продвигаться вглубь территории врага.

Каждый метр фронта имеет критическое значение, поскольку это способствует прорыву оборонительных структур на огромной протяженности фронта и облегчает дальнейшее продвижение украинских сил. Победы ВСУ в этих сражениях играют решающую роль в общем успехе операции" - делится эксперт.

Он также указал на вызовы, стоящие перед украинскими военными на этом направлении, включая инженерные сооружения и укрепления российских сил, а также присутствие военного персонала и техники во вражеских рядах.

Эксперт поделился информацией о тактике, которую российские вооруженные силы используют против украинских военных в этом районе. Эта тактика включает в себя использование подземных тоннелей, так называемых "кротов", которые роются близ украинских позиций, позволяя врагу беспомощно появиться вблизи украинских окопов.

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