Эксперт также обратил внимание на перераспределение вооруженных сил с одного фланга на другой.

Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, выразил оптимизм относительно текущих результатов наступления украинских вооруженных сил. Он утверждает, что важно не только измерять прогресс по метрам или километрам, продвигаясь вглубь территории противника, но и следить за потерями, которые несет враг.

"Главной целью является снижение численности противостоящих войск на украинской территории. Такие усилия рано или поздно дадут свои результаты. В российской армии возникнет дефицит личного состава и военной техники, что может привести к нарушению оборонительной линии российских сил" - делится эксперт.

Он также обратил внимание на перераспределение вооруженных сил с одного фланга на другой, включая бригады, дивизии и армии. Это, по его мнению, может привести к нехватке войск в определенных направлениях и предоставить Украине возможность воспользоваться этой ситуацией.

Он также отмечает, что противник по-прежнему пытается окружить Авдеевку, несмотря на сопротивление украинских войск и значительные потери, которые российские оккупанты несут.

"Существует предположение, что у них есть политическая задача за любую цену взять контроль над Авдеевкой, даже если это потребует больших жертв среди военнослужащих и значительных потерь в технике" - делится эксперт.

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