Попытки российских оккупационных войск захватить Авдеевку, вероятно, завершатся неудачей, считает военный эксперт Роман Свитан. Он высказал мнение, что оборонительные позиции города, которые российские силы в настоящее время пытаются атаковать, находятся на высоком уровне, что делает шансы врага на успех крайне маловероятными.

"Российским оккупантам не удастся захватить Авдеевку. В это регионе сосредоточено значительное количество вооруженных сил и военной техники, включая тысячи солдат, десятки тысяч снарядов и сотни единиц военной техники. Авдеевка является одним из самых укрепленных участков на всем фронте протяжностью 1200 километров. Этот район был изначально подготовлен и укреплен, включая свою роль как тыловой укрепрайон" - поделился эксперт.

Он уточнил, что российские вооруженные силы провели серьезную подготовку и мобилизацию перед атакой на Авдеевку. Однако Свитан считает маловероятным, что у российских сил будет успешный механизм для вытеснения украинской гарнизона из Авдеевки.

Также эксперт рассказал, попытки российских оккупантов взять ВСУ в "котел" в Авдеевке — это чисто политическая задача.

"То есть по большому счёту там очень сложно выполнить эту задачу, практически нереально с помощью тех сил средств, которые там сейчас находятся у россиян, но, тем не менее, они, скорее всего, выполняют политический заказ, связанный с подготовкой для размена какого-то котла по аналогии с Дебальцевским котлом" - поделился Свитан.

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