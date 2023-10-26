Музыкант убежден, что переход на родной язык – это минимальный шаг, который могут сделать гражданские украинцы, не находящиеся на передовой.

Украинский военный, музыкант и художественный руководитель "Культурного десанта" в Харькове Александр Ремез высказал важные замечания относительно граждан Украины, которые используют "русскую челюсть" и не способны общаться на родном языке. Александр Ремез, понимающий важность языкового вопроса после своей службы и ранения во время войны с рф, призывает граждан Украины отказаться от вражеского языка.

На сегодняшний день русский язык остается распространенным в Украине, и, возможно, в некоторых случаях, граждане из западных регионов намеренно переходят на него, чтобы было удобнее общаться со сторонниками этого языка. Но Александр Ремез усматривает, что это не должно касаться неприфронтовых городов.

К 2022 году он сам жил по принципу адаптации к языку своего собеседника, но все изменила война.

"Я сейчас в Харькове и вижу, как многие даже об этом не думают. Они считают, что не стоит заморачиваться... Конечно, на нас не из-за языка напали. Но в каком-то смысле, когда мы говорим по-русски - это победа рф, а я не хочу давать им победу. Прикольно делать свой выбор, а не прикрываться "привычкой". Человек не может сделать свой выбор? Можно привыкнуть всю жизнь ковыряться в носу и делать это постоянно, не вытаскивать палец и говорить: "Я так привык!", - объяснил певец.

Музыкант убежден, что переход на родной язык – это минимальный шаг, который могут сделать гражданские украинцы, не находящиеся на передовой и имеющие возможность изучать, употреблять и углублять свое знакомство с украинским языком и культурой в мирных регионах.

Также Александр Ремез рассказал, что десять лет назад он начал писать песни на украинском языке, прочитав по крайней мере пять книг украинских авторов. Этот процесс позволил ему открыть для себя украинских писателей и поэтов, которые, по его мнению, не уступают российским авторам в качестве своего творчества.

Источник : OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперт раскрыл об опасной операции, где ВСУ провели контратаки.

Также Politeka писала, что ВСУ задали серьезного удара по вражеским целям на восточном фронте.

А еще Politek сообщала, что в Украине приближается зима, как ситуация изменится для ВСУ.