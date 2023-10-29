По утверждениям пользователя Facebook по имени Ольга Щербак, ее муж добровольцем отправился на фронт, несмотря на то, что раньше он был артистом и не имел никакого военного опыта.

К сожалению, он получил серьезное ранение в Донецкой области, в результате чего потерял ногу. Однако, согласно сообщению Ольги, на ВЛК сочли его ограниченно пригодным, несмотря на тяжелое ранение.

Она объяснила, что ее муж служил в Вооруженных Силах Украины после того, как он был артистом и не имел никакого военного опыта. В июле этого года он серьезно пострадал на фронте и в результате ранения пришлось ампутировать ногу.

По словам Ольги Щербак, согласно распоряжению правительства, военнослужащие с ампутированными нижними конечностями считаются ограниченно пригодными. По ее словам, не имеет значения, какой длины ноги не хватает, ведь ее, по сути, все равно нет.

"Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства. Ад на ВЛК, где врачи руководствуются вашим приказом и разводят руками... Сейчас ад на ВЛК. Нет руки — ограниченно пригоден, нет нижней конечности — должен служить дальше. Давит протез? — Ползи! Мучишься от фантомных болей? — Пей таблетки. Болит спина - кому сейчас легко?, - говорится в публикации женщины.

В своем письме Ольга призывает к изменениям в законодательстве и просит "не обманывать и не унижать наших защитников".

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