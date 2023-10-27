Метеорологиня сообщила, что в последние годы происходят некоторые изменения в погоде в Украине.
Как сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, в последние годы зимы в Украине невероятно похожи.
"Зимы стали неустойчивыми по температурному режиму", – говорит метеорологиня.
По ее словам, как и в прошлые годы, зима в этом году будет с температурными "качелями".
Однако они будут не очень ощутимы, как, например, летом, когда столбик термометра менял свои показатели на 10 градусов в течение нескольких дней.
Метеорологиня прогнозирует, что осадков будет мало, из-за плюсовых температур будет в основном снег с дождем или мокрый снег.
В декабре Мартазинова прогнозирует достаточно тёплую, но в середине месяца можно ожидать морозы до -15 градусов.
Погода на Новый год, вероятно, снова будет не новогодней, а именно без снега и мороза.
Весь январь, прогнозирует Мартазинова, будет мягким и пройдет аналогично предыдущему январю - будет небольшой плюс и малоснежно, почти без осадков.
Морозы будут, но не сильные.
Источник: Обозреватель .
К слову, недавно тарологиня сообщила, чего ждать украинцам уже этой зимой.
Личное расписание по картам Таро Наталья Тарковская опубликовала в своем youtube канале.
"В общем, что у нас ждет зимой – наши дела пойдут вверх, дела будут лучше. Успех, нас ждет успех зимой – это хорошо Нападение, которое было на Украину – он будет в прошлом и все перевернется с ног на голову. То, что делали россияне нам – это будет уже на их территории”, – говорит Тарковская.
Карты Таро показали, что в Украине будет очень много работы, в частности по восстановлению. По словам тарологини, зимой в Украине будут происходить решительные действия – будет полное осознание того, что происходит в стране.
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