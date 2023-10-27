Метеорологиня поделилась прогнозом погоды на зиму, в частности, на декабрь и январь и рассказала, каким будет Новый год.

Метеорологиня сообщила, что в последние годы происходят некоторые изменения в погоде в Украине.

Как сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, в последние годы зимы в Украине невероятно похожи.

"Зимы стали неустойчивыми по температурному режиму", – говорит метеорологиня.

По ее словам, как и в прошлые годы, зима в этом году будет с температурными "качелями".

Однако они будут не очень ощутимы, как, например, летом, когда столбик термометра менял свои показатели на 10 градусов в течение нескольких дней.

Метеорологиня прогнозирует, что осадков будет мало, из-за плюсовых температур будет в основном снег с дождем или мокрый снег.

В декабре Мартазинова прогнозирует достаточно тёплую, но в середине месяца можно ожидать морозы до -15 градусов.

Погода на Новый год, вероятно, снова будет не новогодней, а именно без снега и мороза.

Весь январь, прогнозирует Мартазинова, будет мягким и пройдет аналогично предыдущему январю - будет небольшой плюс и малоснежно, почти без осадков.

Морозы будут, но не сильные.

Источник: Обозреватель .

К слову, недавно тарологиня сообщила, чего ждать украинцам уже этой зимой.

Личное расписание по картам Таро Наталья Тарковская опубликовала в своем youtube канале.

"В общем, что у нас ждет зимой – наши дела пойдут вверх, дела будут лучше. Успех, нас ждет успех зимой – это хорошо Нападение, которое было на Украину – он будет в прошлом и все перевернется с ног на голову. То, что делали россияне нам – это будет уже на их территории”, – говорит Тарковская.

Карты Таро показали, что в Украине будет очень много работы, в частности по восстановлению. По словам тарологини, зимой в Украине будут происходить решительные действия – будет полное осознание того, что происходит в стране.

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