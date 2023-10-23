На южном фасе Авдеевского района обороны подразделения оккупантов снова попытались расширить свои вклинения в оборону ВСУ.
Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, одна бригада противника действовала в районе занятого путепровода южнее "Царской охоты", вторая - по направлению с.Водяное - с.Северное.
"В первом случае противнику не удалось достичь результата, во втором - он сумел оттеснить передовые подразделения ВСУ в сторону с.Опытное на 200 метров (занял часть лесополосы)", — заявил эксперт.
Тем временем на северном фасе Авдеевского района обороны оккупантам так и не удалось взять под контроль высоту с отметкой 230 (позиция "Террикон").
"В свою очередь, еще севернее, по направлению с.Красногоровка - с.Степное ее передовые подразделения сумели закрепиться только на перекрестке западнее с.Красногоровка, пробиться дальше к железной дороге им пока не удается", — отметил Константин Машовец.
Военный обозреватель также добавил, что кроме 21-й отдельной мотострелковой бригады, перемещенной сюда с Лиманского направления, командование российских оккупационный войск, вероятно, собирается применить здесь подразделения целого ряда частей мобилизационного резерва на фоне огромных потерь в составе формирований, которые действовали здесь раньше.
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