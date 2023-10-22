На Крымско-Таврийском направлении командование противника явно "нервничает" по поводу активности передовых подразделений ВСУ в пойме Днепра.

Плацдарм передовых подразделений ВСУ на левом берегу Херсонщины в районе железнодорожного моста расширился, и, по определенной информации, теперь ВСУ контролируют всю часть левого берега, которую ограничивает протока Верхняя Конка.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Эксперт отметил, что российские оккупанты ведут постоянные массированные артиллерийские обстрелы плацдарма ВСУ, а также пытаются наносить авиационные удары по нему, но ликвидировать его не могут. Одновременно противник начал перемещение на это направление дополнительных сил и средств.

"Насколько я понимаю, командование ГВ противника "Днепр" видит в этой активности украинских войск определенную "систему" и видит в ней вполне серьезную угрозу относительно своей способности удержать сплошной фронт по левому берегу р.Днепр.

Определенный смысл в таких опасениях, конечно, есть... но я не думаю, что за этим кроется что-то действительно масштабное. Даже несколько мелких плацдармов ВСУ на левом берегу, пока не угрожают кардинальным образом устойчивости всей системы обороны противника на этом направлении", — добавил военный обозреватель.

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