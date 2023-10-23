Оккупанты разделились вдоль границы на протяжении нескольких сотен километров, однако они еще не сконцентрировались в едином участке.

Российская агрессия против Украины продолжается с использованием вооруженных сил, размещенных в территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Этот вражеский контингент насчитывает приблизительно 19 тысяч солдат, развернутых вдоль границы. Об этом высказался военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан.

Свитан отметил, что эти силы, скорее всего, подверглись воздействию определенных мероприятий со стороны российских военных корпусов, оперирующих в указанных областях.

"Хотя это произошло несколько месяцев назад, они только сейчас начали реагировать и разворачивать какие-либо армейские части", – подчеркнул эксперт.

По его словам, российские силы распределены вдоль границы на протяжении нескольких сотен километров и, по сути, они еще не сконцентрировались в едином участке, что не представляет собой текущей угрозы.

Тем временем в социальных сетях появились видеоматериалы из Авдеевки, где украинские специальные силы (ССО) успешно уничтожают военную технику российских войск.

Враг использует тактику масштабных наступательных атак, что свидетельствуют о высоких потерях оккупантов, достигающих до 1500 человек в день. В течение последних суток противник утратил 55 танков и около 30 артиллерийских орудий.

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