Они пытаются наступать, но их армия не доукомплектована, подметил эксперт.

На востоке Украины российские военные продолжают своё наступление, в попытке окружить город Авдеевка. Украинские вооруженные силы активно сопротивляются оккупантам и проводят контрнаступление в районе Бахмута, об этом рассказал детальнее военный эксперт Олег Жданов.

«На Лиманском направлении силы обороны Украины не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области, были атаки и штурмы со стороны российских войск. Вот и враг возобновил наступательные действия в серебрянском лесничестве.

То есть, если мы вчера ещё говорили, что на Лиманском направлении противник штурмовых действий не предпринимал, причём это было несколько суток подряд. Это связано скорее всего с тем, что мы нанесли довольно существенное поражение им. Они пытаются наступать, но их армия не доукомплектована. А сейчас мы наблюдаем возобновление попыток наступления. Ну во всяком случае в серебрянском лесничестве» - поделился эксперт.

Также эксперт поделился своим видением того, когда оккупанты могут вновь начать применять ракеты "С-300" по отношению к Харькову. По его мнению, многие специалисты согласны, что российские военные могут поджидать прихода холодов, вероятно, чтобы возобновить ракетные атаки.

Интенсивность и количество таких ударов могут варьироваться в зависимости от разных обстоятельств.

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