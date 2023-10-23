Эксперт объяснил, как изменилась ситуация вокруг Бахмута и какое направление сейчас наиболее угрожающее для российских оккупантов.

Севернее Бахмута несколько суток назад передовые подразделения противника активизировались по направлению с.Ягодное - с.Богдановка и в направлении с.Хромово.

Об этом расказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Смыслом этих действий явно является стремление обеспечить большую устойчивость своих позиций в районе с.Берховка и с.Ягодное по общей дирекции на с.Парасковьевка - г.Соледар. Очевидно, противник рассматривает, как вероятно, возобновление активных наступательных действий ВСУ севернее г.Бахмут. И в этой связи пытается максимально усложнить украинскому командованию саму возможность таких действий на наиболее близком к городу участке", — объяснил эксперт.

Константин Машовец отметил активность передовых подразделений ВСУ на Юге от Бахмута, по линии железной дороги между Бахмутом и Горловкой. Так, северо-восточнее с.Клещеевка противник был вынужден покинуть ряд своих передовых позиций и отойти в сторону с.Опытное.

Тем временем севернее с.Зеленополь, очевидно, передовые подразделения ВСУ выбили противника из лесопосадок по обе стороны железной дороги и имели продвижение в сторону северной окраины этого села уже за железной дорогой.

Но, по мнению эксперта, наиболее угрожающим для себя российское командование считает направление Клещеевка – Зайцево. Там оккупанты снова пытаются контратаковать севернее прудов с целью отбросить наши передовые подразделения от железной дороги.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперт раскрыл об опасной операции, где ВСУ провели контратаки.

Также Politeka писала, что ВСУ задали серьезного удара по вражеским целям на восточном фронте.

А еще Politek сообщала, что в Украине приближается зима, как ситуация изменится для ВСУ.