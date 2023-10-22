Командование оккупантов на Донецком направлении не собирается отказываться от наступательных действий.

В районе Авдеевки продолжаются попытки противника реализовать свой замысел по окружению Авдеевского района обороны ВСУ.

Как расказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, вражеские подразделения снова атаковали по направлениям с.Водяное - с.Тоненькое, с.Водяное - с .Нетайлово и с.Пески - с.Первомайское, но без продвижения.

По мнению эксперта, командование противника на Донецком направлении, несмотря на незначительные результаты своих предыдущих действий, а также огромные потери в личном составе и технике, не собирается отказываться от наступательных действий.

Более того, в течение прошлых 2-3 суток противник подтянул к передовым позициям по вышеуказанным направлениям на южном фасе Авдеевского района обороны дополнительные подразделения.

Константин Машовец добавил, что для наращивания усилий в распоряжении командования противника еще есть резервы, и при условии каких-то успехов на этих направлениях, в ближайшее время эти формирования также отправят в бой.

Военный обозреватель отметил, что в этом смысле, достаточно показательно усиление 1-й отдельной мотострелковой бригады противника подразделениями 57-го мотострелкового полка, который разворачивается в районе Минеральное – Яковлевка – Спартак – Каштаново.

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