В воскресенье, 22 октября, около 7:00 утра враг обстрелял Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске зафиксировано попадание в жилые дома. Пострадали три человека: 15-летняя девочка и 63-летняя женщина госпитализированы в тяжелом состоянии, 17-летний парень – в состоянии средней тяжести.

Накануне вечером около 22:15 россияне ударили из ЗРК С-300 по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района.

В результате ракетного удара погибли щестеро человек, еще 16 человек пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Все они – работники почтового терминала.

Здание терминала разрушено, на месте произошел пожар на площади около 300 кв. Спасатели в течение двух часов тушили здание и стоящие на территории грузовики.

Ночью враг также дважды обстрелял Херсонскую область. В 00:25 оккупанты ударили из минометов по Херсону, а около трех ночи атаковали из артиллерии село Станислав. В результате атаки повреждены два частных дома.

Кроме того, в Донецкой области в полночь Константиновка попала под ракетный удар оккупантов. В результате атаки повреждены три частных дома.

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