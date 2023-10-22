В воскресенье, 22 октября, около 7:00 утра враг обстрелял Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянске зафиксировано попадание в жилые дома. Пострадали три человека: 15-летняя девочка и 63-летняя женщина госпитализированы в тяжелом состоянии, 17-летний парень – в состоянии средней тяжести.
Накануне вечером около 22:15 россияне ударили из ЗРК С-300 по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района.
В результате ракетного удара погибли щестеро человек, еще 16 человек пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Все они – работники почтового терминала.
Здание терминала разрушено, на месте произошел пожар на площади около 300 кв. Спасатели в течение двух часов тушили здание и стоящие на территории грузовики.
Ночью враг также дважды обстрелял Херсонскую область. В 00:25 оккупанты ударили из минометов по Херсону, а около трех ночи атаковали из артиллерии село Станислав. В результате атаки повреждены два частных дома.
Кроме того, в Донецкой области в полночь Константиновка попала под ракетный удар оккупантов. В результате атаки повреждены три частных дома.
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