Эксперт объяснил, почему Запад не допустит победы Путина, подчеркивая, что более пятидесяти стран поддерживают Украину.

Украина ожидает победы в конфликте, и ключевую роль в этом сыграет поддержка со стороны коллективного Запада. Военный эксперт Олег Жданов выразил уверенность в том, что цивилизованный мир не допустит успеха для Путина в этой войне.

Однако есть определенная задержка в предоставлении военной помощи, особенно со стороны США, которая, по его словам, может стать более интенсивной ближе к предвыборному сезону.

Жданов объяснил, почему Запад не допустит победы Путина, подчеркивая, что более пятидесяти стран, включая Соединенные Штаты, поддерживают Украину. По его мнению, поражение Украины на поле боя или заморозка конфликта, как, например, Минск-3, означало бы победу для Путина и поражение Запада.

"Кстати, Европа немного опомнилась, и вот уже та же Германия вышла на вторую позицию по военной помощи. Немцы понимают всю серьезность ситуации. Вот французы петляют, Испания помогла, даже Греция передавала нам боевые машины пехоты. Я думаю, будут раскачиваться весной следующего года. Вот тогда нам США дадут столько вооружения, сколько надо для освобождения наших территорий" - делится эксперт.

Ранее Олег Жданов отметил, что основной недостаток заключается в недостатке вооружения. У Украины есть человеческие ресурсы и мотивация для борьбы, но для создания соответствующего боевого потенциала требуется больше современной техники и вооружения.

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