Военный аналитик, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный летчик и инструктор Роман Свитан отметил, что появление ракет ATACMS от США в арсенале ВСУ может значительно ослабить позиции российских вертолетов, базирующихся вблизи Мелитополя и Бердянска.

Однако эти ракеты не способны полностью решить проблему российских военных самолетов, особенно в Крыму, где российская армия активно перебазирует свои военные летательные аппараты.

"Вертолеты стали серьезной угрозой для украинских вооруженных сил, и если бы США предоставили ракеты ATACMS в мае, это помогло бы справиться с ударными вертолетами, которые базировались в аэропортах Бердянска и Мелитополя и активно применялись россиянами в запорожском направлении" - поделился эксперт.

Роман Свитан также отметил, что российские военные могут применять ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К как с собственной территории, так и по отношению к Украине.

Также эксперт подметил, разрушение железнодорожной инфраструктуры и поездов, перевозящих боеприпасы и топливо, в оккупированном Мелитополе Запорожской области имеет значительное воздействие на логистику российских оккупационных войск. Это воздействие оказало сильное влияние на ситуацию в районе Работино.

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