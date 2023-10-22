Эти события имеют место не только в районе Авдеевки, что указывает на попытку врага осуществить наступление.

Российские войска продолжают наступление на Авдеевку, но обстановка на поле боя поднимает вопрос о том, что попытка окружения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в "котел" в Авдеевке может вылиться для оккупантов в двойное окружение на этом направлении. Военный аналитик, полковник запаса ВСУ и опытный летчик Роман Свитан поделился своим мнением, заявив, что ВСУ имеют все шансы на выполнение подобной задачи.

Тем временем в социальных сетях появились видеоматериалы из Авдеевки, где украинские специальные силы (ССО) успешно уничтожают военную технику российских войск.

"Враг использует тактику масштабных наступательных атак, что свидетельствуют о высоких потерях оккупантов, достигающих до 1500 человек в день. В течение последних суток противник утратил 55 танков и около 30 артиллерийских орудий. Эти события имеют место не только в районе Авдеевки, что указывает на попытку врага осуществить наступление на широком фронте" - поделился эксперт.

Также он добавил, на севере и юге Авдеевки ВСУ имеют возможность окружить российские силы и сформировать два отдельных "котла", если такая стратегическая задача будет поставлена.

Также эксперт рассказал, попытки российских оккупантов взять ВСУ в "котел" в Авдеевке — это чисто политическая задача.

"То есть по большому счёту там очень сложно выполнить эту задачу, практически нереально с помощью тех сил средств, которые там сейчас находятся у россиян, но, тем не менее, они, скорее всего, выполняют политический заказ, связанный с подготовкой для размена какого-то котла по аналогии с Дебальцевским котлом" - поделился Свитан.

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