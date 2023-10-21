Также накануне были очень высокие показатели уничтоженной российской техники, и именно Авдеевка внесла основной процент к этим потерям противника.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что эти позитивные цифры на самом деле настораживающие, поскольку они говорят о том, что российское командование не намерено останавливаться на пути к захвату Авдеевки.

Эксперт отметил, что когда 7 октября развернулось наступление россиян на Авдеевку, то, казалось бы, после первых результатов этой "самоубийственной миссии" они должны были взять паузу для восстановления боеспособности, но вместо этого загнали туда 21-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-й общевойсковой армии, которая является одной из наиболее боеспособных бригад группировки войск противника «Центр».

"То есть, из зоны ответственности, где вроде как по Лимано-Купянской оси так же начинается наступление, забирают самую боеспособную бригаду? Не логично или… Это решение командования РОВ указывало на то, что для них Авдеевка это фетиш цель и давить по флангам они будут продолжать. Подтверждение – очередная попытка наступления и рекордные потери 19 октября", — пишет Александр Коваленко.

По мнению военного обозревателя, российское командование сосредоточится сейчас на Авдеевке, как в своё время на Бахмуте, и направит значительный ресурс именно на этот городок, что, по идее, позволит украинским защитникам реализовать операции по другим направлениям.

Эксперт напомнил, что в 2022 году большая часть Харьковской области и правобережная часть Херсонской области были освобождены тогда, когда оккупанты наступали на Бахмут.

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