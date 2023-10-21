20 октября российские оккупационные войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), тот факт, что российские войска после огромных потерь в ходе наступательной операции на Авдеевку 10 октября перегруппировались и начали новое наступление, может свидетельствовать, что или россияне действительно считают, что имеют достаточно сил для захвата Авдеевки, или что российское командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций, не обращая внимания на потери техники и личного состава.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что на северном фасе Авдеевского района обороны ВСУ противник предпринял очередную попытку перегруппированными и пополненными подразделениями "развить свой успех" сразу в трех направлениях.

Оккупанты атакуют сторону с.Степное, по направлению на с.Новокалиново и в сторону позиции "Терикон" (высота с отметкой 230), действуя из района с.Красногоровка и с.Веселое.

"О результатах этой попытки мне пока неизвестно. Однако, судя по информации "с той стороны" - передовым подразделениям противника так и не удалось пересечь линию железной дороги, ведущей из Авдеевки в северо-западном направлении, по направлению на с.Степное, и закрепиться за ней", — заявил Константин Машовец.

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