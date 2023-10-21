Стало известно, какие задачи поставило командование российских оккупантов в районе Бахмута, и что сейчас там происходит.

Южнее Бахмута, очевидно, оккупанты концентрируют сейчас свои главные усилия в районе с.Курдюмовка - с.Зеленополье и восточнее с.Клещиевка.

Как объяснил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, противник пытается вести сдерживающие бои для выигрыша времени, чтобы успеть оборудовать рубеж обороны вдоль дороги Т-05 13, в районе сел Опытное, Зайцево, Одрадовка и Николаевка Вторая.

По мловам эксперта, главная задача оккупантов сейчас - удержать как можно дольше Курдюмовку и Зеленополье, а также не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ в районе прудов к востоку от с.Клещиевка, расположенных уже вне железной дороги Бахмут - Горловка, и на участке севернее них.

Константин Машовец отметил, что рамках выполнения этой задачи, противник даже контратакует. Например, восточнее Клещиевки оккупанты несколько суток назад осуществили серию контратак, хоть и безуспешную, севернее прудов, чтобы отодвинуть передовые подразделения ВСУ от железной дороги.

Добавим, по данным Генштаба, за минувшие сутки на Бахмутском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромово. Также российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Тем временем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

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