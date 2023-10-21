На Токмакском направлении, западнее с. Вербовое, в районе высот с отметками 160 и 170, противник снова контратаковал передовые позиции ВСУ и имел частичный успех. Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, оккупанты продвинулись на 200 метров к северу в одной из лесопосадок.

Тем временем, по его словам, севернее Вербового подразделениям вс рф пришлось снова отойти на несколько сотен метров в сторону с.Новофедоровка.

Эксперт отметил, что к северу от с.Копани продолжаются попеременные атаки и штурмовые действия обеих сторон. В этом районе у оккупантов "безальтернативный" приказ - не допустить выхода передовых подразделений ВСУ к северной окраине с.Копани.

"Наконец украинским войскам удалось немного оттеснить противника от западной окраины с.Роботино, которую противник постоянно атаковал, пытаясь "разрядить ситуацию" для себя по направлению на с.Новопрокоповка. Очевидно, что "боевые кондиции" 104-й дшп противника из состава его 76-й дшд сейчас находятся не на том уровне, чтобы этому помешать", — подчеркнул Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что в районе Новопрокоповки противник продолжал попытки пробиться в сторону с.Малая Токмачка, но события юго-западнее села им помешали. Подразделения ВСУ явно обходят Новопрокоповку с юга в направлении на Новофедоровку, вдоль дороги Т-08-03, ставя таким образом оккупантов в "немного неудобное положение".

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