Россиянам так и не удалось вытеснить передовые подразделения ВСУ из с.Синьковка, действуя со стороны с.Лиман Первый и с.Ольшана.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Более того, по словам эксперта, довольно внезапно для противника, севернее его основной дирекции наступления (Ягодное – Ивановка) передовые подразделения ВСУ сами атаковали оккупантов и сумели продвинуться на расстояние сразу около 2 км в сторону с.Орлянское. Это произошло несколько суток назад. При этом ВСУ продолжают удерживать рубеж Ивановка — Кисловка.

Константин Машовец отметил, что в Орлянском находится важны перекресток дорог: одна ведет с севера на юг в сторону Ягодного, другая — с востока на запад, в сторону с.Петропавловка. Кроме того, возле самого села (на Севере и Юге от него) расположены высоты с отметкой 200, которые позволяют контролировать значительную часть прилегающей местности - в с.Николаевка, Новая Тарасовка и Ягодное.

"Честно говоря, я не думаю, что в ВСУ на этом направлении сейчас есть силы и ресурсы, чтобы вызвать противнику значительные неприятности. Но, такого рода "сюрпризы" для него, которые, очевидно, довольно существенно усложняют противнику ведение наступательных действий на Купянском направлении - находятся в сфере их реальных возможностей, поэтому вполне возможны", — добавил военный обозреватель.

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