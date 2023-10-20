Вследствие этого у российских войск больше нет прочной позиции до реки Бахмутка.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины Роман Свитан подметил, на направлении, связанном с городом Бахмут, после того как Вооруженные Силы Украины успешно изгнали российских оккупантов из населенных пунктов Андреевка и Клещеевка, вражеские силы настойчиво использовали железнодорожную инфраструктуру в качестве прочной линии обороны.

"Тем не менее, эту оборонительную линию сейчас удалось пробить. Это означает, что начально украинские вооруженные силы вытеснили врага за пределы железной дороги и затем сами перешли ее.

Вследствие этого у российских войск больше нет прочной позиции до реки Бахмутка. После успешного прорыва этой оборонительной линии, украинские силы могут расширить оперативно-тактические направления в сторону Бахмута и Горловки" - делится эксперт.

Также эксперт подметил, разрушение железнодорожной инфраструктуры и поездов, перевозящих боеприпасы и топливо, в оккупированном Мелитополе Запорожской области имеет значительное воздействие на логистику российских оккупационных войск. Это воздействие оказало сильное влияние на ситуацию в районе Работино.

Эксперт подчеркнул, что недавние подрывы поездов имели место. Один из них произошел в Мелитополе на расстоянии более 100 километров от передовой.

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