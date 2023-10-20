К тому же в районе Авдеевки есть много мин, так как наш гарнизон находится там уже десять лет, поделился эксперт.

Военные активно противостоят попыткам российских сил окружить Авдеевку и успешно выполняют свою основную задачу. Кроме того, украинские защитники успешно прорывают серьезные укрепления противника в районе Бахмута.

По словам военного эксперта, полковника запаса Вооруженных Сил Украины Романа Свитана, анализируя карту боевых действий, можно увидеть, что Силы обороны Украины используют бетонные укрепления и артиллерийский огонь для удержания позиций вблизи Авдеевки.

"Вопрос о способности российских сил взять Авдеевку стоит особняком. С 10 октября российские войска начали передвижение, но столкнулись с серьезными преградами в "серой зоне". Украинские военные жестко контратакуют и не допускают продвижения врага.

Российские силы буквально столкнулись со стеной бетонных укреплений и интенсивного артиллерийского огня. К тому же в районе Авдеевки есть много мин, так как наш гарнизон находится там уже десять лет" - делится эксперт.

Основной целью украинских сил является уничтожение максимального числа российских военнослужащих, и эта задача выполняется довольно успешно, отмечает полковник запаса.

Эксперт подчеркнул, что недавние подрывы поездов имели место. Один из них произошел в Мелитополе на расстоянии более 100 километров от передовой. Эти действия направлены на прекращение движения российской военной техники.

Российские войска зависят от железнодорожных перевозок, и разрушение инфраструктуры железных дорог серьезно нарушает их логистику.

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