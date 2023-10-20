Эта угроза представляет собой серьезную проблему для российских вооруженных сил, делится эксперт.

После передачи Украине ракет ATACMS, россиянам пришлось столкнуться с серьезной проблемой, несмотря на отрицания президента РФ. По мнению полковника запаса Вооруженных Сил Украины, Романа Свитана, если бы это не было серьезной проблемой, то путин не обращал бы на это внимания.

"Ракеты ATACMS, переданные украинцам союзниками, представляют собой сложную угрозу для российских вооруженных сил. Они обладают инерциальной системой наведения, что делает их невосприимчивыми к сбитию с курса как средствами противовоздушной обороны (ПВО), так и системами радиоэлектронной борьбы" - рассказал эксперт.

Он добавил, ракеты поднимаются на километровую высоту перед взрывом, что делает их недоступными для систем РЭБ. Они могут обрушивать субмуниции, охватывающие квадратный километр площади. Единственными способами защиты от таких ракет являются глубокие бетонные укрепления или толстая броня, превышающая 10 см.

Эта угроза представляет собой серьезную проблему для российских вооруженных сил, и это подтверждает важность передачи ракет ATACMS Украине.

В течение последних двух недель на левом берегу Херсонщины, украинские вооруженные силы провели успешные атаки на два оккупированных поселка и уничтожили два моста через Северо-Крымский канал.

Свитан выразил мнение, что это событие может свидетельствовать о том, что украинская армия готовится к наступательным операциям, которые могут начаться в ближайшем будущем.

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