В розыскных действиях также принимают участие кинологи со служебными собаками, а полицейские проверяют окрестные села и опрашивают свидетелей.

В Ровенской области полицейские развернули поиск пропавшей без вести матери и ее 2-летнего сына. Сообщение об исчезновении женщины поступило от 44-летнего мужчины. По данным полиции Ровенской области, к операции по розыску привлечены более 100 человек, включая полицейских, спасателей, лесников и неравнодушных граждан.

В полиции сообщили, что вчера, около 10 часов, 39-летняя женщина из села Баранне, бывшего Радивиловского района, отправилась в неизвестном направлении вместе со своим 2-летним сыном. В качестве транспортного средства она выбрала синий велосипед типа "Дамка" с детским креслом. К этому моменту они не вернулись.

В розыскных действиях также принимают участие кинологи со служебными собаками, проводится аэриальное обследование территории с помощью квадрокоптеров, а полицейские проверяют окрестные села и опрашивают свидетелей.

Если у вас есть информация о разыскиваемых, пожалуйста, звоните по контактным номерам: (067) 701 88 72, (067) 363 10 02, (063) 027 87 00 или на спецлинию полки "102".

По приметам: женщина роста 160 см, имеет худощавое телосложение и короткие темно-русые волосы. Она была одета в черную баллоновую куртку, с коричневым беретом. К сожалению, сведений о том, во что был одет мальчик, нет.

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