Подготовка к серьезным наступательным операциям обычно начинается за две-три недели, иногда даже за месяц до начала самих действий.

В течение последних двух недель на левом берегу Херсонщины, украинские вооруженные силы провели успешные атаки на два оккупированных поселка и уничтожили два моста через Северо-Крымский канал.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины Роман Свитан выразил мнение, что это событие может свидетельствовать о том, что украинская армия готовится к наступательным операциям, которые могут начаться в ближайшем будущем.

"Ликвидация мостов и нарушение логистических цепочек указывают на серьезные подготовительные мероприятия перед предполагаемыми наступательными действиями. Возможно речь идет о форсировании реки Днепр. Это решение вызывает озабоченность у оккупантов, но украинские вооруженные силы уже начали подготовку к такому сценарию" - поделился эксперт.

Военный аналитик также подчеркнул, что подготовка к серьезным наступательным операциям обычно начинается за две-три недели, иногда даже за месяц до начала самих действий. Это связано с тем, что враг имеет возможность переорганизовать поставки военной амуниции и восстановить инфраструктуру в течение месяца, чтобы готово сопротивляться предстоящим наступательным операциям.

Эксперт подчеркнул, что недавние подрывы поездов имели место. Один из них произошел в Мелитополе на расстоянии более 100 километров от передовой. Эти действия направлены на прекращение движения российской военной техники.

Российские войска зависят от железнодорожных перевозок, и разрушение инфраструктуры железных дорог серьезно нарушает их логистику.

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