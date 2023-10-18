Это может означать, что российская военная авиация больше не будет использовать украинскую территорию как базу.

Украина и Соединенные Штаты впервые подтвердили, что Вооруженные силы обладают дальнобойными ракетами ATACMS. Эти ракеты были успешно использованы для атаки вражеских аэродромов, и кажется, что российская ПВО не способна надежно обороняться от них. О важности ракет и влиянии на фронт рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Появление ракет ATACMS в арсенале Украины позволит значительно ограничить действия вражеской авиации и вынудит российскую сторону удалять свои авиабазы дальше от фронта.

"После серии успешных атак на аэродромы в Бердянске и Луганске российские вооруженные силы, вероятно, будут вынуждены переместить свою авиацию на безопасное расстояние, недоступное для ракет ATACMS. Это изменение базирования авиации может означать, что российская военная авиация больше не будет использовать украинскую территорию как базу, возможно даже в Крыму" - предположил Свитан.

Также, по его словам, российская авиация в ближайшее время может быть вынуждена осуществлять операции с территории, находящейся под оккупацией, и перебазировать свои воздушные силы в российские города поблизости от Азовского моря, возможно, в Ейске.

Эти изменения могут значительно повлиять на ход боевых действий и дальнейшее развитие событий на фронте.

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