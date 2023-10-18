После начала массированного наступления российских войск вокруг Авдеевки, фронтовая линия не приходит в состояние тишины. Военные отмечают, что оккупационные силы продолжают атаковать город, используя танки и артиллерию, однако силы Украины действенно сопротивляются врагу, об этом высказался военный эксперт Олег Жданов.

"С южной стороны, со стороны поселка Опытное, непрерывно раздавались звуки интенсивного стрелкового боя. Военные отмечают, что российские силы перешли от массированных атак к использованию более гибкой тактики, действуя мелкими группами.

Однако украинские военные убеждены в том, что в любое время оккупанты могут попытаться организовать новую массированную атаку на город" - поделился эксперт.

Он подметил, ситуация на фронте остается напряженной, и силы обороны Украины готовы отразить любые агрессивные действия противника.

Также эксперт подметил, для сокращения частоты ракетных атак, исходящих из россии, существует идея наносить удары по военным аэродромам на территории рф. Однако существует несколько причин, почему украинские Вооруженные Силы (ВСУ) пока не прибегают к этой стратегии.

Он выделяет два главных ограничивающих фактора: ограниченное производство дальнобойных беспилотников и ракет, а также способность врага быстро восстанавливать поврежденные взлетно-посадочные полосы на аэродромах.

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