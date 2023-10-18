Сейчас главная задача украинских бойцов - не дать противнику шансов высунуться из своих окопов.

Украинские военные продолжают активное продвижение вперед на Бахмутском направлении. Последние завоеванные села, такие как Клищиевка и Андреевка, уже постепенно становятся безопасными зонами, но российские войска настойчиво пытаются вернуть утраченные позиции, о чем детальнее рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас наши войска проводят операции по ликвидации российских оккупационных сил. В течение последних двух дней, минометные батареи сосредотачиваются на одной и той же точке. Ранее оккупационные силы предпринимали попытку прорвать украинскую линию обороны в этом районе, но были успешно отражены.

Сейчас главная задача украинских бойцов - не дать противнику шансов высунуться из своих окопов. Это может означать, что наши силы либо поддерживают наступление наших войск, штурмирующих российские позиции, либо отбивают очередные атаки" - подметил эксперт.

Также известно, на Авдеевском направлении, российские войска перешли к тактике, которую применяли в начале полномасштабного вторжения. Они двигаются большими колоннами, которые подвергаются обстрелам. Этот измененный стиль боевых действий вызывает вопросы о его намерениях и целях.

Большие колонны российских войск могут свидетельствовать о том, что у оккупантов есть временные ограничения. Это важный индикатор.

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