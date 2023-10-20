Украина продолжает переживать кровопролитную и жестокую войну с россией, и во время этого жестокого конфликта выходят на поверхность рассказы, которые не оставляют равнодушными даже самое жаркое сердце.

В одной из таких историй Вера Боруславская поделилась своим разговором с военным, который прошел в автобусе Львова.

Один из военных предложил женщине место в автобусе, но Вера отказалась, видя уставшего защитника, которому нужно было больше отдыхать. Солдат рассказал, что он из 79 десантно-штурмовой бригады. После этого он прикоснулся к руке женщины, благодаря ее за поддержку и показ фотографий своих сослуживцев.

Он открыл перед ней страшную правду: в его полку больше половины бойцов не вернулись и погибли, защищая страну от оккупантов. С выражением грусти в глазах он отметил, что после утраты друзей в душе у него осталась пустота после ужасающих событий на фронте.

Защитник рассказал, что он приехал на реабилитацию, но разговаривая, он усилиями заставлял себя и очень сильно напрягался, часто заикался и жмурил глаза, что было отражением его душевных мучений.

Затем он вынул из кармана две конфеты и дал их женщине. Вера узнала, что такие маленькие конфеты бойцы ВСУ раздавали детям на Донбассе, а они, в свою очередь, сдавали их позиции оккупантам, поскольку их заставляли делать это.

"Эти конфеты из Донецка мы детям раздавали, а они сдавали нас и наши позиции. Мы им конфеты, они нам гранаты в окоп. Дети не умышленно, их заставляли ", - с грустью сказал военный Вере.

Для Веры этот подарок оказался очень ценным, даже самым ценным в ее жизни. Самое ужасное для женщины стало то, что пассажиры автобуса вздохнули с облегчением после того, как женщина вышла из общественного транспорта.

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