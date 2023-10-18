Этот период может подарить как новые возможности, так и неприятности, ссоры и громкие конфликты.

Об опасной дате предупреждает известная астрологиня на своей странице в Инстаграме.

Речь идет о 22 октября.

«22 октября Меркурий входит в знак Скорпиона в 09:49 и помогает разобраться во внутренних делах. Но также может давать вспыльчивость, конфликтность, желание плести интриги» , - отмечает астролог..

Также отмечается, что в этот день доказывать свою точку зрения и выходить победителем в спорах помогут развитые ораторские способности. Если же этого нет, не стоит ввязываться в споры, даже если правда на вашей стороне.

Кроме того, негативный аспект Меркурия и Плутона 22 октября может спровоцировать многих на решение проблем в отношениях силой и агрессией.

«Что может не только вылиться в ссоры, но и привести к разрыву отношений, как романтических, так и дружеских» , – предупреждает астрологиня.

Марс и Меркурий в Скорпионе, подчеркивает астролог, могут дать невероятные возможности, главное – правильно ими воспользоваться.

«Например, использовать для того, чтобы достучаться и до себя, и других, проработать внутренние блоки, вырасти и преодолеть множество трудностей».

Напомним, 14 октября начался осенний коридор затмений. Он завершится 28 октября.

Энергетику этого периода люди могут начать ощущать даже раньше – за три дня до начала, а на убыль энергия уйдет с первых дней ноября.

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